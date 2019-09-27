Пробки на Копейском шоссе в Челябинске бьют рекорды
Челябинцы жалуются на многокилометровые пробки на Копейском шоссе. Утром 27 сентября в редакцию обратились сразу несколько читателей.
— Пробка в сторону Копейска, уже час еду. Из-за ремонта дороги. Почему его ночью нельзя делать? — пишет читатель КП-Челябинск.
Сервис «Яндекс. Пробки» последние дни активно сигнализирует о заторах на Копейском шоссе.
— В Челябинске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Копейское шоссе, от Гранитной улицы до моста над железной дорогой. Длина пробки — 3.9 км, — сообщает сервис.
Ресурс отмечает, что обычно в утренний и вечерние часы пик заторов на Копейском шоссе практически не бывает. Последние дни сервис выдает красные восемь баллов.
— Самое смешное, что они начали снимать асфальт на копейском мосту. Жду вечером мордобой, когда половина Копейска будет возвращаться домой, — добавил читатель.
Реконструкцию Копейского шоссе ведет ООО «Дорстройтех-лизинг». К работам они приступили в начале сентября. В Управлении дорожного хозяйства Челябинска выражали надежду, что ремонт они закончат в срок, т.е. к началу октября. Ведь сезон дорожных работ близится к завершению.
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ИСТОЧНИК KP.RU