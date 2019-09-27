Пробки на Копейском шоссе в Челябинске бьют рекорды

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-27T08:23:03+03:00

Из-за дорожных работ, которые ведут в часы пик, заторы растягиваются на несколько километров

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Челябинцы жалуются на многокилометровые пробки на Копейском шоссе. Утром 27 сентября в редакцию обратились сразу несколько читателей.

— Пробка в сторону Копейска, уже час еду. Из-за ремонта дороги. Почему его ночью нельзя делать? — пишет читатель КП-Челябинск.

Сервис «Яндекс. Пробки» последние дни активно сигнализирует о заторах на Копейском шоссе.

— В Челябинске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Копейское шоссе, от Гранитной улицы до моста над железной дорогой. Длина пробки — 3.9 км, — сообщает сервис.

Ресурс отмечает, что обычно в утренний и вечерние часы пик заторов на Копейском шоссе практически не бывает. Последние дни сервис выдает красные восемь баллов.

— Самое смешное, что они начали снимать асфальт на копейском мосту. Жду вечером мордобой, когда половина Копейска будет возвращаться домой, — добавил читатель.

Реконструкцию Копейского шоссе ведет ООО «Дорстройтех-лизинг». К работам они приступили в начале сентября. В Управлении дорожного хозяйства Челябинска выражали надежду, что ремонт они закончат в срок, т.е. к началу октября. Ведь сезон дорожных работ близится к завершению.

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ИСТОЧНИК KP.RU