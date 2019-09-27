2019-09-27T08:47:13+03:00
Общество

Иностранец пригнал экскаватор и нелегально добывал камень в Челябинске

Машину у него забрали и теперь решают, на сколько оштрафовать дельца
Андрей АБРАМОВ
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Старосмолинский карьер разрабатывали незаконно.Старосмолинский карьер разрабатывали незаконно.
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В районе остановки поселок Смолино на окраине Челябинска расположен Старосмолинский карьер. Ушлые предприниматели решили заняться добычей скальный пород. К счастью, самоуправство вовремя заметили органы.

На место выехала прокуратура. Когда ревизоры прибыли на карьер, застали работы. За рулем гусеничного экскаватора сидел машинист. Он рассказал, что приехал из Узбекистана. Патент на работу у него есть. Но вот разрешения на разработку недр — не оказалось.

— На иностранца завели административное дело. Экскаватор изъят в качестве орудия правонарушения и помещен на штрафстоянку. Материалы направлены для рассмотрения в региональное министерство промышленности, где также будет определена судьба изъятой техники, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Частным лицам за незаконную разработку недр грозит штраф до 5 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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