2019-09-27T16:08:02+03:00
Общество

В Челябинске ведущие «Орла и Решки» спрятали кучу денег

На Южном Урале ведущие Мария Миногарова и Мария Горбань сняли очередной выпуск ТВ-шоу
Ольга АНТОНОВА
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Ведущая "Орла и Решки" покорила одну из вершин Таганая. Фото предоставлено читательницей Региной Хисамутдиновой.Ведущая "Орла и Решки" покорила одну из вершин Таганая. Фото предоставлено читательницей Региной Хисамутдиновой.
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Съемки «Орел и Решка» о путешествиях по России прошли на Южном Урале. Это подтверждает директор областного Центра развития туризма Дмитрий Столбов.

Принцип ТВ-путешествия известный: у одного ведущего банковская карта-безлимитка; второй познает край со ста долларами в кармане. Впрочем, на Южном Урале на рублевый эквивалент ста баксов прожить можно запросто. Еще и сдача останется.

Еще одно обязательное правило тревел-шоу: ведущие прячут бутылку с сотней долларов для зрителей. А в конце программы даются условные координаты клада. В Челябинской области ведущие спрятали пять (!) бутылок. Это тоже подтвердил Дмитрий Столбов, пояснив, что ведущие это сделали по его просьбе. Видимо, чтобы привлечь туристов на Южный Урал. Ждите ноябрьских эфиров «Орла и Решки», чтобы отправиться на поиски валюты

Что уникального открыли для себя ведущие в нашей области? «Богатенькая» поселилась в крутом отеле, летала на самолете, гоняла на тракторах от ЧТЗ. Обладательница сотки долларов поехала на электричке в Златоуст, взобралась на вершину Таганая и ночевала… в приюте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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