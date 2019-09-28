Сколько денег потратили кандидаты в губернаторы Челябинской области на свою избирательную компанию
На сайте Избирательной комиссии Челябинской области появился финансовый отчет о тратах всех кандидатов, претендовавших на пост главы региона.
Из него следует, что во время избирательной компании кандидаты потратили такие суммы:
— Алексей Текслер: 47 млн 610 тысяч рублей;
— Сергей Смышляев: 7 млн 220 тысяч рублей;
— Виталий Пашин: 4 млн 439 тысяч 17 рублей;
— Константин Нациевский: 1 млн 685 тысяч 200 рублей;
— Алексей Севастьянов: 47 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU