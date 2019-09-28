Сколько денег потратили кандидаты в губернаторы Челябинской области на свою избирательную компанию

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-28T11:25:29+03:00

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На сайте Избирательной комиссии Челябинской области появился финансовый отчет о тратах всех кандидатов, претендовавших на пост главы региона.

Из него следует, что во время избирательной компании кандидаты потратили такие суммы:

— Алексей Текслер: 47 млн 610 тысяч рублей;

— Сергей Смышляев: 7 млн 220 тысяч рублей;

— Виталий Пашин: 4 млн 439 тысяч 17 рублей;

— Константин Нациевский: 1 млн 685 тысяч 200 рублей;

— Алексей Севастьянов: 47 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU