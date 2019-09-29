2019-09-29T11:47:16+03:00
Происшествия

Возле газовой заправки под Челябинском сгорело такси

На водителе вспыхнула одежда [видео]
Ирина Фадюшина
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Фото: Подслушано Копейск/vk.comФото: Подслушано Копейск/vk.com
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ЧП произошло на проспекте Победы в Копейске накануне вечером.

— Друг-очевидец рассказывает: на выезде с газовой заправки стоит Renault Logan, уступает. Неожиданно в салоне происходит взрыв! Из «Логана» выскакивает мужик лет 65, весь горит и начинает себя тушить, — рассказал челябинец Антон Маер в соцсетях.

— Мы проезжали мимо, когда эта машина хотела вывернуть на пр.Победы. Остановилась пропустить автомобили на главной... Вспышка внутри салона... было видно как у водителя горят волосы, — пишет Annet Hubina.

Очевидцы сообщают, что машина была брендирована наклейками известного агрегатора такси. Правда мнения расходятся: одни говорят, что это был Яндекс, другие — Uber.

В машине больше никого не было. На вопрос, что случилось, водитель ответил, что не знает — рвануло после того, как он включил телефон на подзарядку.

— В общем взорвался баллон с газом. Шансы выжить, оказывается, есть, — заключил Антон Маер.

В комментариях ему написали, что, если бы взорвался баллон, разнесло бы полмашины. В МЧС факт взрыва газа опровергли.

— Произошло короткое замыкание электропроводки, — рассказал сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС Владимир Кочин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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