Автобус врезался в грузовик на юге Челябинской области: погиб пассажир

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-30T13:44:19+03:00

В этой груде металла пострадали все. Фото: ГИБДД Челябинской области. Фото: другой источник.

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В понедельник, 30 октября, на трассе Черноречье-Бреды пассажирский автобус врезался в грузовик. В аварии есть погибший и пострадавшие, сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

— Все случилось рано утром на 17-м километре трассы. Пассажирский автобус “ГАЗ” выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. После столкновения обе машины перевернулись, — уточняют подробности ДТП в ведомстве.

Известно, что автобус ехал из Сургута в Орск. В салоне находились пятеро пассажиров. Для одного из них поездка стала фатальной: в аварии погиб 36-летний мужчина.

При столкновении также пострадали 34-летний водитель “ГАЗа” и остальные пассажиры. Троих доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU