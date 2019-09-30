Автобус врезался в грузовик на юге Челябинской области: погиб пассажир
В понедельник, 30 октября, на трассе Черноречье-Бреды пассажирский автобус врезался в грузовик. В аварии есть погибший и пострадавшие, сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.
— Все случилось рано утром на 17-м километре трассы. Пассажирский автобус “ГАЗ” выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. После столкновения обе машины перевернулись, — уточняют подробности ДТП в ведомстве.
Известно, что автобус ехал из Сургута в Орск. В салоне находились пятеро пассажиров. Для одного из них поездка стала фатальной: в аварии погиб 36-летний мужчина.
При столкновении также пострадали 34-летний водитель “ГАЗа” и остальные пассажиры. Троих доставили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU