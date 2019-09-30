В Челябинске новая качель травмировала ребенка в «Парковом»

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-30T14:46:51+03:00

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В Челябинске на недавно установленной качели не выдержала балка. Инцидент произошел в районе «Парковый» на улице Скульптора Головницкого, 14. Пострадала девочка, ребенок травмировался.

— По предварительным данным, 11-летняя девочка получила травмы при падении с разрушившихся качелей, катаясь на них. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, — прокомментировали в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

За сухими словами пресс-релиза стоит судьба ребенка. Известие взбудоражило общественность.

— Пост — крик! Новый, современный, инновационный, супербезопасный детский городок открылся меньше недели назад. Праздник состоялся: подрядчики отчитались, комиссии приняли. А сегодня, по счастливой случайности, ребенок отделался испугом и царапинами после падения стальной несущей балки. Всех ответственных на кол! — написал житель двора в своем Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU