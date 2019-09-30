В поселке «Белый хутор» люди сидят без интернета и телевидения

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-30T16:11:08+03:00

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В воскресенье на улице делать было нечего. Пасмурно, холодно. Чем заняться? Посмотреть телевизор, поюзать в интернете. Но организовать досуг таким образом у жителей пригородного поселка «Белый хутор» не получилось. В выходной перестал работать интернет. И телевизор.

— У меня работа связана с интернетом, мне нужно было срочно работать к понедельнику. Но я не могла, — рассказала КП-Челябинск жительница района Екатерина. — Сын хотел посмотреть мультики и любимые программы. Мы пытались дозвонится в «Ростелеком», но слышали автоответчик, который говорил о том, что на линии авария. А когда ее устранят — ни слова.

— В районе «Трактора» что-то роют, строят, прорубили кабель. Там более 100 оптоволокон, которые за час невозможно восстановить. В Малиновке тоже нет инета. В лучшем случае будет связь ночью или завтра утром...

— Интернета из-за этой аварии нет в половине Сосновского и Аргаяшского районов...

В понедельник «Ростелеком» продолжал «держать оборону» и не сообщал об окончании работ. А жители поселка сетуют:

— Почему у нас только один провайдер? Почему к нам не пускают других? Где конкуренция?

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ИСТОЧНИК KP.RU