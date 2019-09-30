Из реки Миасс в центре Челябинска достали труп

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-30T16:06:07+03:00

Тело женщины обнаружили в месте, запрещенном для отдыха и купания. Фото: Андрей АБРАМОВ

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В реке Миасс вечером в воскресенье, 29 сентября, обнаружили мертвую женщину. Инцидент произошел в центре города. На место стянулись спецслужбы.

— Спасателями Челябинской городской службы спасения из поверхности воды извлечен труп женщины. Возраст примерно 50 — 55 лет. Личность погибшей устанавливается, — рассказали в пресс-службе ЕДДС Челябинска.

В ведомстве уточнили, что труп обнаружили в месте, запрещенном для отдыха и купания. Спасатели передали тело сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU