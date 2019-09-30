2019-09-30T16:06:07+03:00
Происшествия

Из реки Миасс в центре Челябинска достали труп

Погибла женщина предпенсионного возраста
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Тело женщины обнаружили в месте, запрещенном для отдыха и купания.Тело женщины обнаружили в месте, запрещенном для отдыха и купания.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В реке Миасс вечером в воскресенье, 29 сентября, обнаружили мертвую женщину. Инцидент произошел в центре города. На место стянулись спецслужбы.

— Спасателями Челябинской городской службы спасения из поверхности воды извлечен труп женщины. Возраст примерно 50 — 55 лет. Личность погибшей устанавливается, — рассказали в пресс-службе ЕДДС Челябинска.

В ведомстве уточнили, что труп обнаружили в месте, запрещенном для отдыха и купания. Спасатели передали тело сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Археологи наткнулись на детское погребение в заповеднике «Аркаим»
Житель Челябинска погиб при пожаре в приюте для животных
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП
В Челябинской области мошенники просят денег у бизнесменов, представляясь вице-губернатором
В поселке «Белый хутор» люди сидят без интернета и телевидения
Челябинск и Магнитогорск свяжет скоростная «Ласточка»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту
ЮУ КЖСИ показала отделку новых квартир и предупредила о повышении цен
В Челябинске новая качель травмировала ребенка в «Парковом»
Автобус врезался в грузовик на юге Челябинской области: погиб пассажир
ВТБ стал главным партнером всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!»
Сбившего насмерть школьницу водителя задержали в Челябинске
ЧЭМК за десять лет рекультивирует шлакоотвалы
В челябинской колонии восстановили памятник для Подмосковья