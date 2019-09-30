Из реки Миасс в центре Челябинска достали труп
В реке Миасс вечером в воскресенье, 29 сентября, обнаружили мертвую женщину. Инцидент произошел в центре города. На место стянулись спецслужбы.
— Спасателями Челябинской городской службы спасения из поверхности воды извлечен труп женщины. Возраст примерно 50 — 55 лет. Личность погибшей устанавливается, — рассказали в пресс-службе ЕДДС Челябинска.
В ведомстве уточнили, что труп обнаружили в месте, запрещенном для отдыха и купания. Спасатели передали тело сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU