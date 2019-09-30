В Челябинской области мошенники просят денег у бизнесменов, представляясь вице-губернатором

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-30T16:44:03+03:00

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На Южном Урале мошенники атакуют звонками и письмами крупные предприятия. Они представляются вице-губернатором Челябинской области Егором Ковальчуком и просят предпринимателей помочь в реализации различных программ. Например, посодействовать в приобретении жилья для сирот.

Каким-то бизнесменам мошенники присылают «официальные» письма на почту, каким-то звонят. В качестве помощи просят по 300 тысяч рублей.

— Правительство Челябинской области, если нужна помощь такого плана, взаимодействует в другом режиме — точно не через звонки или письма. Кроме того, многие представители предприятий региона знают меня, они по голосу поняли, что это звонит чужой человек. Но в большинстве случаев служба безопасности предприятии сразу четко сработала: проверили реквизиты, которые были указаны для перевода денежных средств в обращениях, выяснили, что это счета фирм-однодневок, — рассказал изданию «Челябинск Сегодня» вице-губернатор Егор Ковальчук.

Обо всех попытках мошенников наживиться уже сообщено силовикам. Подобные случаи мошенничества в регионе были и ранее. В апреле обманщики обзванивали администрации и больницы в городах области от лица Руслана Гаттарова, занимавшего тогда пост вице-губернатора. А в начале этого месяца мошенники звонили бизнесменам, представляясь первым замгубернатора Челябинской области Ириной Гехт.

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ИСТОЧНИК KP.RU