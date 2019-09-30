2019-09-30T17:25:45+03:00
Происшествия

Житель Челябинска погиб при пожаре в приюте для животных

Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания
Валентина ВАГАНОВА
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Загорелся приют для животных в Металлургическом районе.Загорелся приют для животных в Металлургическом районе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пожар произошел в приюте на территории СНТ «Электродчик», рядом с Электродным заводом днем 29 сентября. Загорелся вагончик на участке. Дым заметили местные жители и вызвали пожарных.

Огонь тушили восемь сотрудников МЧС и две пожарные машины. В вагончике находился мужчина, спасти его не удалось.

— Пожар начался в 10:40 и был ликвидирован в 11:47. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электрической плитки, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в городской ЕДДС.

Животные, живущие в приюте, не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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