Житель Челябинска погиб при пожаре в приюте для животных
Пожар произошел в приюте на территории СНТ «Электродчик», рядом с Электродным заводом днем 29 сентября. Загорелся вагончик на участке. Дым заметили местные жители и вызвали пожарных.
Огонь тушили восемь сотрудников МЧС и две пожарные машины. В вагончике находился мужчина, спасти его не удалось.
— Пожар начался в 10:40 и был ликвидирован в 11:47. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электрической плитки, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в городской ЕДДС.
Животные, живущие в приюте, не пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU