Археологи наткнулись на детское погребение в заповеднике «Аркаим»

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-30T18:11:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Южноуральские ученые нашли могилу ребенка на территории заповедника «Аркаим». Детские останки обнаружили во время раскопок в 100 километрах от древнего города, на поселении Левобережное. Могила находилась в месте, где когда-то была улица, разделявшая два ряда домов. Останкам, находившимся в ней, около 4 тысяч лет.

По словам археологов, это второе детское погребение аркаимского времени найденное за все годы подобных исследований.

Вместе с останками ребенка был погребен сосуд. В нем обнаружены ребра овцы. Вероятно, в сосуд была налита похлебка с мясом. Археологи также назвали эту находку редкой. Орнаменты на сосудах той эпохи обычно представляют собой повторение одного мотива. А этот экспонат иной.

На месте захоронения нашли этот редкий сосуд. Фото: археологический отряд "SINTASHTA SECUNDA"

— Обычно орнамент на сосудах эпохи бронзы — это многократное повторение одного и того же мотива. Например, заштрихованного треугольника, или зигзага, или ромба, или „лесенки“, или фигуры меандра. А тут ложная геометрическая композиция, которая образована не повторяющимися символами. Это — редкость, каждый такой случай специально изучается, — рассказал сайту «Медиазавод» научный сотрудник музейного отдела «Аркаима» Федор Петров.

В сосуде были кости овцы. Фото: археологический отряд "SINTASHTA SECUNDA"

Сейчас все находки направлены на экспертизу. После их отдадут на хранение в музей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU