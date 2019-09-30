2019-09-30T21:17:36+03:00
Общество

В маршрутках Челябинска в День пожилого человека будет бесплатный проезд для бабушек и дедушек

Об этом гласят объявления в транспорте
Валентина ВАГАНОВА
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Бесплатный проезд пообещали в маршрутках №78, №91 и №39.Бесплатный проезд пообещали в маршрутках №78, №91 и №39.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В нескольких челябинских маршрутках накануне Дня пожилого человека появились необычные объявления. 1 октября, в честь праздника, с пенсионеров деньги за проезд брать не будут.

— По нашей информации завтра на маршрутах частных перевозчиков № 39 Чичерина — ЧТЗ, № 78 Мамина — Ак. Королева, № 91 ТК «Молния» — Бейвеля для пожилых людей проезд будет бесплатным, — написали горожане в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт».

К посту челябинцы прикреплили фото соответствующих объявлений в микроавтобусах. Воспользоваться праздничной акцией бабушки и дедушки смогут только 1 октября. Потом им вновь придется платить за проезд 25 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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