Птица устроила аварию большегрузов в Челябинской области
ДТП произошло 30 сентября под Кыштымом. На 39-м километре автодороги Тюбук – Кыштым КамАЗ выехал на «встречку» и столкнулся с МАЗом. От удара грузовик с прицепом вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет. Водитель получил травмы.
Позже выяснилось, что грузовые машины столкнула птица.
- Она ударилась в лобовое стекло автомобиля КамАЗ. От неожиданности водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим грузовиком, — рассказали в отделе МВД Кыштымский Челябинской-Области.
По данному факту возбуждено административное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью».
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ИСТОЧНИК KP.RU