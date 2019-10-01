Птица устроила аварию большегрузов в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-01T07:24:25+03:00

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ДТП произошло 30 сентября под Кыштымом. На 39-м километре автодороги Тюбук – Кыштым КамАЗ выехал на «встречку» и столкнулся с МАЗом. От удара грузовик с прицепом вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет. Водитель получил травмы.

Позже выяснилось, что грузовые машины столкнула птица.

- Она ударилась в лобовое стекло автомобиля КамАЗ. От неожиданности водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим грузовиком, — рассказали в отделе МВД Кыштымский Челябинской-Области.

По данному факту возбуждено административное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью».

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ИСТОЧНИК KP.RU