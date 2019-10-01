2019-10-01T11:49:50+03:00
Общество

«Маленький чемпион-2019»: открыта регистрация участников

КП-Челябинск приглашает малышей и их родителей на Четырнадцатые зимние соревнования детей в возрасте от пяти месяцев до трех лет
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«Маленький чемпион-2019»: открыта регистрация участников«Маленький чемпион-2019»: открыта регистрация участниковФото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинске пройдет Открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион-2019». КП-Челябинск приглашает малышей и их родителей к приобщению к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями. Мероприятие состоится 14 декабря с 9:00 до 13:00 на стадионе Елесиной (положение).

Фестиваль проводится в два этапа:

I этап — прием заявок с 1 октября 2019 года до момента формирования полного списка участников (не более 300 человек).

II этап — фестиваль, 14 декабря 2019 года в манеже легкоатлетического комплекса им.Е.Елесиной (г.Челябинск, пр. Ленина, 84).

К фестивалю допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:

I группа — мальчики-девочки с 5 месяцев до 1 года месяцев;

II группа: мальчики-девочки с 1 года до 2 лет;

III группа: мальчики-девочки с 2 лет до 3 лет.

Возраст участников соревнований определяется на 14 декабря 2019 года.

Регистрация участников соревнований, с указанием Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефона, имени, фамилии и даты рождения ребенка проходит с 1 октября 2019 года до момента формирования полного списка участников.

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