«Маленький чемпион-2019»: открыта регистрация участников
В Челябинске пройдет Открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион-2019». КП-Челябинск приглашает малышей и их родителей к приобщению к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями. Мероприятие состоится 14 декабря с 9:00 до 13:00 на стадионе Елесиной (положение).
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап — прием заявок с 1 октября 2019 года до момента формирования полного списка участников (не более 300 человек).
II этап — фестиваль, 14 декабря 2019 года в манеже легкоатлетического комплекса им.Е.Елесиной (г.Челябинск, пр. Ленина, 84).
К фестивалю допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:
I группа — мальчики-девочки с 5 месяцев до 1 года месяцев;
II группа: мальчики-девочки с 1 года до 2 лет;
III группа: мальчики-девочки с 2 лет до 3 лет.
Возраст участников соревнований определяется на 14 декабря 2019 года.
Регистрация участников соревнований, с указанием Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефона, имени, фамилии и даты рождения ребенка проходит с 1 октября 2019 года до момента формирования полного списка участников.