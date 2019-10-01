В Челябинске нет общественных туалетов, потому что они не нужны чиновникам

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-01T11:46:42+03:00

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Агентство «Урал-пресс-информ» опросило жителей Челябинска. Задавали животрепещущий вопрос«Почему в городе нет уличных туалетов?». Большинство респондентов (71%) ответили, что они не нужны в первую очередь чиновникам.

Оставшийся пул голосов разделился между другими вариантам относительно равно. Кто-то сказал, что в Челябинске достаточно уборных в ТРК, другие с юмором ответили, что суровые уральцы не ходят в туалет, третьи констатировали грустный факт — бегают в кусты.

— Отсутствие общественных туалетов, очень удивляет гостей города. Их попросту нет в центре, а в парках мало и они платные. Кстати, в московских парках туалеты бесплатные. А в южноуральской столице приходится и взрослым, и детям ходить под «кустик». Отсутствие банальных благ , думаем, несомненно, удивит также участников предстоящих саммитов ШОС и БРИКС, которых пройдут в Челябинске, — отмечает автор материала Инна Шемаева.

Издание попросило комментарий городской чиновников, но пока не получило ответ.

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ИСТОЧНИК KP.RU