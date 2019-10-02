2019-10-02T05:29:48+03:00
Общество

В Челябинской области расширят дорогу М-5

Самый трудный участок, у Сима, станет безопаснее
Ольга АНТОНОВА
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Дорога у Сима станет комфортнее и безопаснее. Фото: Архив "КП".Дорога у Сима станет комфортнее и безопаснее. Фото: Архив "КП".
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Масштабное строительство и реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал» обозначены в государственном контакте, заключенном между ФКУ «Управление дорог «Южный Урал» и ООО «Дортрансстрой». Речь об участке км 1564+000 — км 1609+000 возле города Сим. Дорога перейдет из III категории в I-б категорию. Работы разделены на три этапа.

Через три года, к октябрю 2022 года, завершится реконструкцию четырех мостов через реки Атя и Ука. Будет реконструирован участок М-5 протяженностью 14 км.

Далее подрядчик построит две развязки, две эстакады, реконструирует еще четыре моста.

Цена контракта по первому этапу — 3 млрд 450 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета.

Вместе с реконструкцией дороги на участках с км 1564 по км 1578 и с км 1598 по км 1609 будет построен новый участок протяженностью в 19 км будут (с км 1578 по км 1598) в обход города Сим.

Полное строительство нового участка длиной в 43,74 км, завершится через пять лет, к ноябрю 20204 года.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал», на трассе, почти всегда перегруженной, появятся четыре полосы движения, с шириной проезжей части в каждом направлении в 7,5 м. Участок станет безопаснее и комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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