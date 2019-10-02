2019-10-02T18:23:42+03:00
Общество

Родители в шоке: в Челябинской области малыш полгода ходил с колесиком в ухе

Врачи говорили родителям, что это пробка [фото]
Ирина Фадюшина
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Малышу делали промывания уха, но они не помогалиМалышу делали промывания уха, но они не помогалиФото: Иван МАКЕЕВ
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Юный Тихон из Миасса полгода ходил в ухе с колесиком от игрушечной машинки. Все это время местные врачи утверждали, что это пробка и выписывали ребенку лекарства. Неизвестно, чем это могло бы закончиться, если бы мальчик… не заболел.

— Обратились в областную больницу мы после болезни сына. Начали проходить полный осмотр ребенка. И на одном из этапов мы попали к лору. Я пожаловалась, что вот уже полгода лечим пробку в одном ухе. После проверки, доктор сказал: «Какая-то странная пробка у вашего сына, я не могу отпустить вас так домой», — рассказала мама мальчика Полина Каравдина.

Доктор взял инструмент и вытащил колесико от игрушечной машинки.

— Шок??? Да, не то слово!!! Теперь меня мучает вопрос: почему в нашей местной больнице лор видел только пробку и выписывал нам лекарство и промывание, — недоумевает мама.

Колесико им завернули с собой, так сказать, на память. Фото: ЧП Миасс/vk.com

Колесико им завернули с собой, так сказать, на память. Фото: ЧП Миасс/vk.com

Полина Каравдина написала пост в соцсети, где поблагодарила врача Сергея Анатольевича Смирнова и всех специалистов детской областной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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