Гаишники нарисовали разметку прямо по ямам в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-03T07:26:37+03:00

Дороги нет, зато есть разметка! Фото: сообщество "Типичный Челябинск".

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Дороги нет, зато есть разметка! В закрытом Снежинске сотрудники ГИБДД нарисовали разделительную полосу на дороге поверх ям. Автомобилисты такой заботы не оценили.

— Вот что бывает, когда встречаются дураки и дороги! — возмущаются люди в социальных сетях.

Однако есть и те, кто работу полиции все же одобрил: белая полоса призывает к порядку, без нее ездить по «дырявой» дороге еще опаснее.

Впрочем снежинцы сошлись в одном: примечательную дорогу должен взять на заметку губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735537" frameborder="0"></iframe> Дороги нет, зато разметка есть.

— Пусть занесет ноу-хау в свой красный блокнот! — пишут люди.

Жители запретки намекают на особую записную книжку, куда Алексей Текслер, по его же признанию, вносит самые вопиющие проблемы региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU