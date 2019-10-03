Гаишники нарисовали разметку прямо по ямам в Челябинской области
Дороги нет, зато есть разметка! В закрытом Снежинске сотрудники ГИБДД нарисовали разделительную полосу на дороге поверх ям. Автомобилисты такой заботы не оценили.
— Вот что бывает, когда встречаются дураки и дороги! — возмущаются люди в социальных сетях.
Однако есть и те, кто работу полиции все же одобрил: белая полоса призывает к порядку, без нее ездить по «дырявой» дороге еще опаснее.
Впрочем снежинцы сошлись в одном: примечательную дорогу должен взять на заметку губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Дороги нет, зато разметка есть.
— Пусть занесет ноу-хау в свой красный блокнот! — пишут люди.
Жители запретки намекают на особую записную книжку, куда Алексей Текслер, по его же признанию, вносит самые вопиющие проблемы региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU