2019-10-03T07:24:50+03:00
Общество

Ради нового кабеля экскаваторщик искалечил десятки деревьев в центре Челябинска

Выживут ли деревья после варварской обрезки корней, не известно
Лидия ПЕСКОВА
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Вот такое варварство! Фото: "Гражданский патруль".Вот такое варварство! Фото: "Гражданский патруль".
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Активисты общественной организации «Гражданский патруль» бьют тревогу. В красивом скверике рядом с ЮУрГУ проложили траншею для какого-то кабеля. Экскаватор прошел прямо по корням старых деревьев. Горожане боятся, что теперь старожилы погибнут.

— Роют экскаватором прямо под деревьями и перерезают мощные корни в основании. Вот вам и ответ, почему деревья сами гибнут и падают, — комментируют серию обличающих снимков активисты «Гражданского патруля».

Корни деревьев перерублены. Фото: "Гражданский патруль".

Корни деревьев перерублены. Фото: "Гражданский патруль".

Кто виноват? Горожане строят догадки.

— Тракторист ни при чем. Скорее всего, это прокол заказчика. И допущен он на уровне проекта и техзадания. А подрядчик просто взял его слепое и безропотное исполнение под козырек. Разруха начинается в головах, — замечает челябинец Айдар Шарифьянов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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