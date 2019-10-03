Девушка из Челябинска умерла в Москве, покурив вейп в подъезде
Вечером 1 октября жители московского поселка Коммунарка вызвали скорую. В их подъезде, у лифта, лежали парень и девушка без сознания. Когда на место приехали медики, девушка не дышала, а парень был еще жив — его откачали.
20 летний Артем и 18-летняя Анастасия зашли в подъезд, чтобы покурить вейп. Для девушки, отравившейся неизвестным веществом, это были последние затяжки в жизни.
Известно, что Настя приехала в Москву из Челябинска. Она училась в столичном колледже графическому дизайну. По словам мамы девушки, наркотики Настя не употребляла. Артем был ее молодым человеком.
У Артема в кармане нашли картриджи на вейп Logic.
ИСТОЧНИК KP.RU