Девушка из Челябинска умерла в Москве, покурив вейп в подъезде

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-03T09:48:52+03:00

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Вечером 1 октября жители московского поселка Коммунарка вызвали скорую. В их подъезде, у лифта, лежали парень и девушка без сознания. Когда на место приехали медики, девушка не дышала, а парень был еще жив — его откачали.

20 летний Артем и 18-летняя Анастасия зашли в подъезд, чтобы покурить вейп. Для девушки, отравившейся неизвестным веществом, это были последние затяжки в жизни.

Известно, что Настя приехала в Москву из Челябинска. Она училась в столичном колледже графическому дизайну. По словам мамы девушки, наркотики Настя не употребляла. Артем был ее молодым человеком.

У Артема в кармане нашли картриджи на вейп Logic.

ИСТОЧНИК KP.RU