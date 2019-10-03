Семья с годовалым ребенком из Челябинской области пострадала в смертельной аварии под Курганом

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-03T18:24:11+03:00

Одна из пострадавших машин превратилась в груду железа. Фото: ГИБДД по Курганской области.

Во второй машине тоже есть жертвы

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Во вторник, 1 октября, на автомобильной дороге «Иртыш» под Курганом столкнулись две легковушки — «Сузуки» и «Лада Веста». Житель Ханта-Мансийского автономного округа ехал на иномарке в Тюмень. В отечественной машине находилась семья из Челябинской области.

— Водитель «Сузуки» пытался объехать остановившийся на ремонт грузовик и вырулил на встречную полосу. Там «Сузуки» столкнулась с «Ладой», которая ехала по встречной, — рассказали в ГИБДД по Курганской области.

52-летний водитель «Сузуки» и 29-летний водитель «Лады» погибли на месте. Их пассажиры — в больнице. В иномарке пострадали 42-летняя женщина и восьмилетний мальчик. В «Ладе» — 29-летняя женщина и годовалая девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU