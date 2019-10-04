90-летняя старушка сидит на заборе в Челябинской области
В Озерске возле дома №3 по ул. Уральской прохожие каждый день видят старушку. Ей приходится сидеть на заборе. Потому что во дворе нет ни одной лавочки.
— Поставьте, пожалуйста, скамейку. Этой старушке лет 90, ей ведь неудобно так сидеть. До ближайшей лавочки далеко идти, — написала в группе «ВКонтакте» местная жительница.
Пользователи соцсети с ней согласились.
— Скамейки необходимы по всему Озерску. Не только пожилым людям, но и мамочкам в декрете. Гуляешь с ребенком и негде даже присесть. Даже на детских площадках — по одной скамейке на всех, — прокомментировала Евгения Каракан.
— Я когда беременная ходила, присесть негде было. А так было тяжело ходить, — добавила Маргарита Майнуллина.
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ИСТОЧНИК KP.RU