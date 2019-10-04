2019-10-04T06:01:39+03:00
Общество

90-летняя старушка сидит на заборе в Челябинской области

Потому что нет скамеек
Ирина КАРЕЛИНА
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Бабушка вынуждена сидеть на заборе. Фото: vk.com/ozersksecretБабушка вынуждена сидеть на заборе. Фото: vk.com/ozersksecret
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В Озерске возле дома №3 по ул. Уральской прохожие каждый день видят старушку. Ей приходится сидеть на заборе. Потому что во дворе нет ни одной лавочки.

— Поставьте, пожалуйста, скамейку. Этой старушке лет 90, ей ведь неудобно так сидеть. До ближайшей лавочки далеко идти, — написала в группе «ВКонтакте» местная жительница.

Пользователи соцсети с ней согласились.

— Скамейки необходимы по всему Озерску. Не только пожилым людям, но и мамочкам в декрете. Гуляешь с ребенком и негде даже присесть. Даже на детских площадках — по одной скамейке на всех, — прокомментировала Евгения Каракан.

— Я когда беременная ходила, присесть негде было. А так было тяжело ходить, — добавила Маргарита Майнуллина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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