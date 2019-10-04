Смертность рабочих выросла на заводах Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-04T13:39:36+03:00

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Количество летальных исходов на промышленных предприятиях Челябинской области выросло. Об этом пишет издание «Курс дела», со ссылкой на горно-металлургический профсоюз России. С начала года прямо на рабочих местах от заболеваний скончались семь человек.

— Таких смертей уже больше, чем производственных травм. Разница продолжает увеличиваться. Начиная с 2015 года на металлургических и горнодобывающих предприятиях региона умерли во время работы вследствие общих заболеваний 58 человек, а в целом по стране — 268. Доля Челябинской области в этом показателе который год остается большой, — сообщили в ГПМР.

Одной из причиной роста количества летальных исходов называют качество медосмотров и нежелание работников жаловаться на свое здоровье.

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ИСТОЧНИК KP.RU