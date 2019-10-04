2019-10-04T14:32:51+03:00
Общество

В Челябинске арестовали иномарку нарушителя правил дорожного движения

33-летний водитель лишился внедорожника за более чем 40 неоплаченных штрафов
Ольга АНТОНОВА
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У злостного неплательщика по штрафам арестовали автомобиль. Фото: Архив "КП".У злостного неплательщика по штрафам арестовали автомобиль. Фото: Архив "КП".
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БМВ Х6 инспекторы ГИБДД остановили на улице Челябинска во время надзора за дорожным движением. За рулем престижной иномарки находился 33-летний горожанин.

При проверке баз данных выяснилось, что в службе судебных приставов на него целое досье — более 40 исполнительных производств за неоплаченные административные штрафы. Штрафы выписывылись за систематическое нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на место остановки водителя прибыли сотрудники службы судебных приставов. Они арестовали автомобиль для продажи в счет погашения долга.

Нарушителя-должника сотрудники ГИБДД за несвоевременную оплату административных штрафов доставили в мировой суд Центрального района. Судья назначил неплательщику административное наказание — тысячу рублей штрафа за каждый неоплаченный административный штраф.

Чтобы вернуть авто, водитель обязан погасить все взыскания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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