В Челябинске арестовали иномарку нарушителя правил дорожного движения
БМВ Х6 инспекторы ГИБДД остановили на улице Челябинска во время надзора за дорожным движением. За рулем престижной иномарки находился 33-летний горожанин.
При проверке баз данных выяснилось, что в службе судебных приставов на него целое досье — более 40 исполнительных производств за неоплаченные административные штрафы. Штрафы выписывылись за систематическое нарушение правил дорожного движения.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на место остановки водителя прибыли сотрудники службы судебных приставов. Они арестовали автомобиль для продажи в счет погашения долга.
Нарушителя-должника сотрудники ГИБДД за несвоевременную оплату административных штрафов доставили в мировой суд Центрального района. Судья назначил неплательщику административное наказание — тысячу рублей штрафа за каждый неоплаченный административный штраф.
Чтобы вернуть авто, водитель обязан погасить все взыскания.
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ИСТОЧНИК KP.RU