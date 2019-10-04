В Челябинске суд запретил разведение форели на Тургояке
Челябинский областной суд согласился с требованиями региональной природоохранной прокуратуры по запрету разведение форели в Тургояке.
Нелегальную ферму на реликтовом озере открыли в апреле нынешнего года, и общественники забили тревогу. Глава отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова рассказала:
— Рыбохозяйственная деятельность разрушает уникальную экосистему озера и ухудшает его эстетический вид. Но малые фермы появляются на Тургояке регулярно. Сейчас они расположены со стороны пирса ночного клуба, в так называемом «рыбном месте», летом здесь работает рыбный ресторан.
Природоохранная прокуратура выяснила, что разрешений на разведение форели у коммерсантов нет. Нарушены требования Водного кодекса РФ.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, клуб-отель «Золотой пляж» по договору аренды передал частному лицу во временное пользование понтон в акватории озера. Арендатор устроили садки для содержания форели.
Сначала на сторону общественников и прокуратуры встал Миасский городской суд, запретив рыбохозяйственную деятельность. А уж потом веское слово сказал и Челябинский областной суд.
Решение вступило в законную силу.
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