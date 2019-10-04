В Челябинске суд запретил разведение форели на Тургояке

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-04T14:58:55+03:00

Тургояк - памятник природы, а не рыбзавод. Фото: «Гражданский патруль. Миасс»

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Челябинский областной суд согласился с требованиями региональной природоохранной прокуратуры по запрету разведение форели в Тургояке.

Нелегальную ферму на реликтовом озере открыли в апреле нынешнего года, и общественники забили тревогу. Глава отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова рассказала:

— Рыбохозяйственная деятельность разрушает уникальную экосистему озера и ухудшает его эстетический вид. Но малые фермы появляются на Тургояке регулярно. Сейчас они расположены со стороны пирса ночного клуба, в так называемом «рыбном месте», летом здесь работает рыбный ресторан.

Природоохранная прокуратура выяснила, что разрешений на разведение форели у коммерсантов нет. Нарушены требования Водного кодекса РФ.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, клуб-отель «Золотой пляж» по договору аренды передал частному лицу во временное пользование понтон в акватории озера. Арендатор устроили садки для содержания форели.

Сначала на сторону общественников и прокуратуры встал Миасский городской суд, запретив рыбохозяйственную деятельность. А уж потом веское слово сказал и Челябинский областной суд.

Решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU