СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-05T13:55:42+03:00

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К дорожным революциям челябинцы уже привыкли. Дело оно хорошее: убыстряют артерии города. Да и есть чему позавидовать соседнему Екатеринбургу. Однако в социальных сетях к этим вопросам люди относятся неоднозначно.

Неравнодушные горожане бьют тревогу:

- Улица Дарвина под угрозой вырубки многолетних тополей. Ради расширения дороги. Обещали, что сильно расширять не будут, но получается совсем по-другому. Будет уничтожено много деревьев. А это одна из последних зелёных улиц (в Советском районе). И все это благодаря новой развязке кольца, что напротив ТК Кольцо. Скоро этой красоты не будет! Постепенно вырубят и скажут, что деревья больны, и они мешают. Это уже делают.

Челябинцы жалуются на вырубку деревьев в районе Кольца

Челябинцы жалуются на вырубку деревьев в районе Кольца

Мнение челябинцев, как всегда, разделилось:

- Не ешьте, не пейте, не покупайте одежду и все прочее, и у нас все будет и в экономике, и в промышленности, и везде хорошо. Будем жить в пещерах и голые, - комментируют люди.

- Да какая там красота? Это же тополя, давно пора их убрать. Особенно там, где дом молитв напротив кондитерки. Там не деревья уже, а сухостой и огрызки от деревьев. Нормальную хоть дорогу сделают, - говорят другие.

Экозащитники все-таки не согласны с такой позицией.

- Какой лесок хороший был. А теперь дорога так близко к домам, что пылью одной дышать придется! Так же, как и на Рылеева, где многоэтажки построили. Там ели вековые росли! Трава зеленая - все детство там прошло! К чему катимся?

Городские чиновники не раз объясняли свою позицию. На публичных слушаниях обещали рассмотреть вопрос о строительстве развязки на пересечении Троицкого тракта и ул. Дарвина. А слушания по переустройству кольца на пересечении ул. Дарвина — ул. Блюхера проходили дважды — в 2012 году и спустя четыре года. Градостроительная документация тогда была утверждена, потому еще одних слушаний вопрос не требует. Генеральным планом развития города на Дарвина-Блюхера вообще заложена многоуровневая развязка. Но пока мэрия ограничивается разрывом кольца и установкой светофора. Закончить работы планируется осенью, сообщили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU