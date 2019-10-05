2019-10-05T20:29:10+03:00
Происшествия

В Челябинске разбился мотоциклист

Раненый байкер доставлен в больницу
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинске разбился мотоциклист. Фото: 31 каналВ Челябинске разбился мотоциклист. Фото: 31 канал
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В субботу, 5 октября, в Челябинске под автомобиль Skoda влетел мотоцикл.

Авария произошла в 13.30 на пересечении проспекта Победы и улицы Болейко. Водитель Skoda поворачивал на регулируемом перекрестке. Не сбавляя скорости, мотоциклист столкнулся с иномаркой.

Скорая пострадавшего байкера увезла в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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