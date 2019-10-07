2019-10-07T08:50:36+03:00
Общество

Жителей Челябинской области возмутила теплотрасса, которая отапливает улицу

Из-за недоработки коммунальщиков тепло плохо поступает в дома
Валентина ВАГАНОВА
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Теплоизоляция разрушена. Фото: Гражданский патрульТеплоизоляция разрушена. Фото: Гражданский патруль
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В Юрюзани начался отопительный сезон. Но в некоторых домах батареи недостаточно теплые. И причина этому банальная халатность.

На теплотрассе по улице Советская теплоизоляция разрушена, почти отсутствует. Это приводит к потере тепла. Недоработку коммунальщиков заметили активисты движения «Гражданский патруль».

Теплотрасса обогревает улицу. Фото: Гражданский патруль

Теплотрасса обогревает улицу. Фото: Гражданский патруль

— С неистовым усердием местные энергетики отапливают улицы холодного уральского города, полагая, что это сможет остановить или хотя бы отсрочить приближение зимы, — написали общественники в соцсетях. — Эту коммунальную вольность из собственных карманов оплачивают жители города, у которых, как думают, не подсчитывающие потерь тепла энергетики, очень много лишних денег.

Жители города требуют устранить проблему до наступления холодов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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