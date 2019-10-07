Жителей Челябинской области возмутила теплотрасса, которая отапливает улицу
В Юрюзани начался отопительный сезон. Но в некоторых домах батареи недостаточно теплые. И причина этому банальная халатность.
На теплотрассе по улице Советская теплоизоляция разрушена, почти отсутствует. Это приводит к потере тепла. Недоработку коммунальщиков заметили активисты движения «Гражданский патруль».
Теплотрасса обогревает улицу. Фото: Гражданский патруль
— С неистовым усердием местные энергетики отапливают улицы холодного уральского города, полагая, что это сможет остановить или хотя бы отсрочить приближение зимы, — написали общественники в соцсетях. — Эту коммунальную вольность из собственных карманов оплачивают жители города, у которых, как думают, не подсчитывающие потерь тепла энергетики, очень много лишних денег.
Жители города требуют устранить проблему до наступления холодов.
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ИСТОЧНИК KP.RU