Жителей Челябинской области возмутила теплотрасса, которая отапливает улицу

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-07T08:50:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Юрюзани начался отопительный сезон. Но в некоторых домах батареи недостаточно теплые. И причина этому банальная халатность.

На теплотрассе по улице Советская теплоизоляция разрушена, почти отсутствует. Это приводит к потере тепла. Недоработку коммунальщиков заметили активисты движения «Гражданский патруль».

Теплотрасса обогревает улицу. Фото: Гражданский патруль

— С неистовым усердием местные энергетики отапливают улицы холодного уральского города, полагая, что это сможет остановить или хотя бы отсрочить приближение зимы, — написали общественники в соцсетях. — Эту коммунальную вольность из собственных карманов оплачивают жители города, у которых, как думают, не подсчитывающие потерь тепла энергетики, очень много лишних денег.

Жители города требуют устранить проблему до наступления холодов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Cтали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU