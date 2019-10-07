2019-10-07T09:05:32+03:00
Общество

В микрорайоне Чурилово в Челябинске новую школу достроят в октябре

Новый корпус учебного заведения ждут более трех тысяч учеников
Ольга АНТОНОВА
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В Чурилово 3200 учеников ждут новой школы, чтобы заниматься не в тесноте.В Чурилово 3200 учеников ждут новой школы, чтобы заниматься не в тесноте.Фото: Валентин МИХАЙЛОВ
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Наталья Котова требует ускорить сдачу школы в микрорайоне «Яблочный» поселка Чурилово:

— Я понимаю, что по контракту значится 30 ноября, но дети же хотят учиться в новой школе, — заявила она на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 7 октября.

Начальник Комитета по делам образования администрации города Светлана Портье точку зрения главы поддержала: 4 ноября начинается вторая четверть учебного года, и хотелось бы проводить уроки на новых площадях.

— 30 ноября — это планы застройщика, компании «Альфа строй». Но у меня другие планы. Мне надо быстрее школу. И у детей тоже другие планы. Как только погода испортится, начнутся дожди, дети пойдут на занятия со второй обувью. Вы представляете, сколько их там переобувается одновременно? У нас 3200 учеников в чуриловской школе. Есть все возможности сдать здание в середине октября. Кто из вас каждый день бывают на школе? Я когда была первым заместителем главы города, каждый день на стройке второго корпуса школы была, — жестко спросила Котова с замов.

Замы пообещали каждый день бывать на стройке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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