В Челябинске подрядчика накажут за варварскую обрезку деревьев

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-07T09:55:41+03:00

От варварской обрезки пострадали тополя на улице Красной. Фото: "Челябинск Сегодня".

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В выходные тополя на улице Красной превратились в высокие пни: так называемая омолаживающая обрезка добралась до одной из центральных улиц города. Жертвами варварской обрезки стали высокие тополя на территории гимназии №1.

Как и ожидалось, деревья изуродованы, больше напоминают высокие пни. На ровных спилах будет скапливаться дождевая вода и осадки. Значит, древесина начнет гнить. Неграмотно обрубленная крона не будут сильной, а сформируется из дистрофичных ветвей, которые будут ломаться в сильный ветер, после снегопада и ливня.

В понедельник, 7 октября, на аппаратном совещании в мэрии врип главы города Наталья Котова жестко раскритиковала результаты обрезки.

— Это заказывала первая гимназия, работы выполняла организация с лицензией, но сделали все очень плохо, — сказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

— Значит, нужно штрафовать, — отрезала Котова. — Зачем нам в центре города такая работа? — Разбирайтесь вместе со Светланой Викторовной (Портье, начальник Комитета по делам образования администрации города — прим. ред).

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ИСТОЧНИК KP.RU