Над Тургояком запретят запускать салюты

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-08T13:25:40+03:00

А бороздить водную гладь озера разрешат только лодкам с электрическим мотором

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В резиденции губернатора завершилось большое совещание по судьбе южноуральских озер. В центре повестки были Тургояк и Кисегач, но обсуждение калькой ложилось на историю каждого водоема в регионе.

Чтобы сберечь озера для будущих поколений губернатор Алексей Текслер намерен запретить застройку нетронутых уголков. Берегам придадут охраняемый региональный статус природного парка. Текслер потребовал обеспечить полную прозрачность работы по определению территории парка для общественников.

Губернатор внял сообщениям общественников о том, что над Тургояком нужно запретить пускать салюты. Огненные залпы губят рыбу. По ночам над озером грохочет канонада. Кроме того, на реликтовом водоеме могут использоваться только лодки и яхты с электрическими моторами.

— Никаких других вариантов, — подчеркнул Текслер.

Властям региона предстоит решить непростой имущественный вопрос с федеральным министерством обороны, в собственности которого находится озеро Кисегач. На берегахрасположены санатории, пансионаты, базы. Коммунальная инфраструктура многих разрушена. Статус собственности минобороны тормозит развитие территории: как вкладываться, если, того гляди, сгонят с обжитого места? К тому же, часть берега Кисегача — земли лесного фонда. Нужно в Москве решать вопрос принадлежности территории. Текслер готов включиться в решение вопроса.

Один из основных загрязнителей Кисегача — Чебаркульская птицефабрика. Точнее, куриный помет. Замгубернатора Сергей Сушков пояснил, что за последние годы объем производства курятины на фабрике вырос в четыре раза. Модернизация очистных сооружений за темпамине успевает.

— Не успевают модернизировать, пусть снижают объемы производства. Дайте мне решение в ближайшее время, — распорядился губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU