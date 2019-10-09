Жителей Челябинска перепугала серия взрывов
Жители микрорайона Чурилово в Челябинска сообщили о серии звуков взрыва, которые раздавались утром 9 октября.
— Минимум четыре хлопка насчитала. От каждого трясет окна, воют сигнализации машин за окном, — рассказала КП-Челябинск жительница Чурилово.
Челябинцы принялись атаковать звонками 112 и другие экстренные службы. По району промчались несколько машин пожарных, но затем уехали.
— Позвонила 112. Там сказали, что у них уже десятки обращений, все фиксируют. Но что происходит непонятно, — добавила собеседница редакции.
Местные жители предположили, что это эхо военных учений с полигона в Потанино. Другие считают, что на заводе «Сигнал» утилизируют взрывоопасные вещества. В полиции сообщили, что также выезжали в Чурилово, произвели осмотр территории, но никаких инцидентов не обнаружили.
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ИСТОЧНИК KP.RU