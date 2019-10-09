Лысый котенок замерзает на челябинской крыше

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-09T11:36:32+03:00

Если лысый котенок останется на улице, его погубит холодная осень. Фото: СОЦСЕТИ

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Жительница Ленинского района Челябинска просит откликнуться любителей кошек. Марина Юрьевна В. написала в социальной сети про уникального бездомного котеночка. На улице Лесной в Челябинске на крыше дома проживает кошачья семья.

— В мае месяце чужая кошка принесла нам 4 котенка. Живут на крыше. Все ничего, только один «лысый». Видно, папа породистый был. Боюсь, зимой замерзнет. Может, кто возьмет себе серенького? Котята не блохастые, кушают все, — рассказала челябинка.

Предположительно, «лысому» котенку 4 месяца. По всей видимости, животное уже окрепло. Если хвостатый останется на улице, ближайшие холода могут нанести непоправимый вред здоровью. Горожанка просит написать ей в социальных сетях.

Призыв челябинка разместила в соцсети.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU