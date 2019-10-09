Скоро потоп: в Челябинске сломанные стволы деревьев образовали затор на реке Миасс

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-09T12:06:57+03:00

Затор на реке Миасс из сломанных деревьев может угрожать потопом Фото: СОЦСЕТИ

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В Челябинске любой горожанин поневоле становится экоактивистом. Достаточно посмотреть вокруг неравнодушным взглядом. Челябинец Евгений Ш. пишет в социальных сетях, что на реке Миасс в районе Хитрого мостика на ЧМЗ образовался затор из стволов деревьев, веток, разного мусора.

— Проблема очень серьезная, ибо чревата как мором рыбы, так и затоплением моста и прилегающей территории. Прежде всего, на это должны обратить внимание районные и городские власти, потому что силами простых граждан затор не ликвидировать — опасно: большие фрагменты деревьев, открытая вода, — написал молодой человек.

Евгений разместил фотографии затора. Зимой река обычно не промерзает полностью, теперь промерзнет, уверен автор поста, так как течение слабое, и река стала мельче.

— Если река промерзнет в районе затора, то начнется подтопление территории выше по течению. Затор нужно ликвидировать срочно!

Евгений просит челябинцев и городские власти обратить внимание на проблему и оказать как можно скорее возможную помощь по ее решению. А лучше выйти на субботники и, пока тепло, почистить русло реки.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU