Скоро потоп: в Челябинске сломанные стволы деревьев образовали затор на реке Миасс
В Челябинске любой горожанин поневоле становится экоактивистом. Достаточно посмотреть вокруг неравнодушным взглядом. Челябинец Евгений Ш. пишет в социальных сетях, что на реке Миасс в районе Хитрого мостика на ЧМЗ образовался затор из стволов деревьев, веток, разного мусора.
— Проблема очень серьезная, ибо чревата как мором рыбы, так и затоплением моста и прилегающей территории. Прежде всего, на это должны обратить внимание районные и городские власти, потому что силами простых граждан затор не ликвидировать — опасно: большие фрагменты деревьев, открытая вода, — написал молодой человек.
Фото: СОЦСЕТИ
Евгений разместил фотографии затора. Зимой река обычно не промерзает полностью, теперь промерзнет, уверен автор поста, так как течение слабое, и река стала мельче.
— Если река промерзнет в районе затора, то начнется подтопление территории выше по течению. Затор нужно ликвидировать срочно!
Евгений просит челябинцев и городские власти обратить внимание на проблему и оказать как можно скорее возможную помощь по ее решению. А лучше выйти на субботники и, пока тепло, почистить русло реки.
Новость дополняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU