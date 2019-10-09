2019-10-09T12:54:26+03:00
Общество

В Челябинске Наталья Котова гуляет по новому скверу

На Университетской набережной высаживают деревья
Инна КУМЕЙКО
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Временно исполняющая обязанности мэра Наталья Котова инспектирует новое городское общественное пространствоВременно исполняющая обязанности мэра Наталья Котова инспектирует новое городское общественное пространствоФото: Инна КУМЕЙКО
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Новое общественное пространство протянется от дома N16 по Университетской набережной до дома N65 по улице Молодогвардейцев. Здесь мостят дорожки, устраивают цветники, горки и качели.

Один из аттракционов у дома N16 по Университетской набережной. Фото: Инна КУМЕЙКО

Один из аттракционов у дома N16 по Университетской набережной.Фото: Инна КУМЕЙКО

— Всего этой осенью высадили 253 дерева и 1700 кустарников, — говорит подрядчик по озеленению Марина Фролова. — А в следующем году займемся освещением. Все коммуникации будут в траншеях.

Цветы на будущих клумбах. Фото: Инна КУМЕЙКО

Цветы на будущих клумбах.Фото: Инна КУМЕЙКО

Новая прогулочная зона расположена вдоль шумной дороги, которая связывает большой город со «спальными» районами — Академ Риверсайдом и Тополиной аллеей. Как же здесь гулять в гуле автомобилей?

— Высаживаем вдоль дороги яблони Недзвецкого — декоративные, с раскидистой кроной. А кусты кизильника сформируют живую изгородь, — пояснил подрядчик.

Модный искусственный камень-габион Фото: Инна КУМЕЙКО

Модный искусственный камень-габионФото: Инна КУМЕЙКО

Примечательная черта сквера — скамьи на габионовой основе. Габион — это камни, уложенные в каркас из железной проволоки.

— Этот камень искусственного происхождения, за ним сейчас очереди — так он популярен, — говорит Фролова.

Есть в сквере необычная качель-люлька, для детишек в инвалидных колясках.

Качель-люльку показали Наталье Котовой Фото: Инна КУМЕЙКО

Качель-люльку показали Наталье КотовойФото: Инна КУМЕЙКО

Место под сквер отвоевали у желающих застроить территорию торговыми павильонами. По словам Натальи Котовой, вдоль Университетской набережной должны были поставить семь таких будок. Успели поставить только одну.

Успели поставить только одну будку. Фото: Инна КУМЕЙКО

Успели поставить только одну будку.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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