В Челябинске Наталья Котова гуляет по новому скверу
Новое общественное пространство протянется от дома N16 по Университетской набережной до дома N65 по улице Молодогвардейцев. Здесь мостят дорожки, устраивают цветники, горки и качели.
Один из аттракционов у дома N16 по Университетской набережной.Фото: Инна КУМЕЙКО
— Всего этой осенью высадили 253 дерева и 1700 кустарников, — говорит подрядчик по озеленению Марина Фролова. — А в следующем году займемся освещением. Все коммуникации будут в траншеях.
Цветы на будущих клумбах.Фото: Инна КУМЕЙКО
Новая прогулочная зона расположена вдоль шумной дороги, которая связывает большой город со «спальными» районами — Академ Риверсайдом и Тополиной аллеей. Как же здесь гулять в гуле автомобилей?
— Высаживаем вдоль дороги яблони Недзвецкого — декоративные, с раскидистой кроной. А кусты кизильника сформируют живую изгородь, — пояснил подрядчик.
Модный искусственный камень-габионФото: Инна КУМЕЙКО
Примечательная черта сквера — скамьи на габионовой основе. Габион — это камни, уложенные в каркас из железной проволоки.
— Этот камень искусственного происхождения, за ним сейчас очереди — так он популярен, — говорит Фролова.
Есть в сквере необычная качель-люлька, для детишек в инвалидных колясках.
Качель-люльку показали Наталье КотовойФото: Инна КУМЕЙКО
Место под сквер отвоевали у желающих застроить территорию торговыми павильонами. По словам Натальи Котовой, вдоль Университетской набережной должны были поставить семь таких будок. Успели поставить только одну.
Успели поставить только одну будку.Фото: Инна КУМЕЙКО
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ИСТОЧНИК KP.RU