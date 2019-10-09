2019-10-09T13:06:34+03:00
Общество

Компания по продаже овощей нашла клона в Челябинской области

Бизнесмены из Миасса решили подстегнуть продажи, сославшись на раскрученные витамины
Лидия ПЕСКОВА
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Предприниматели из Миасса подают овощи под чужим брендом.Предприниматели из Миасса подают овощи под чужим брендом.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Торговая сеть «Витамины с грядки», где продаются овощи из агрокомплекса «Чурилово», обвинила своих конкурентов из Миасса в незаконной рекламе. Дело в том, что предприниматели открыли свой овощной киоск. Его название «Витаминки в корзинке» и оформление вводят покупателя в заблуждение.

Схожесть названия налицо. Но предприимчивые бизнесмены из города машиностроителей пошли еще дальше. Название их киоска написано тем же шрифтом. Даже рисунки практически не различимы: три фрукта — оранжевый, красный, зеленый, — и буковка «т», изображенная как зеленый листочек.

— Компания «Витамины с грядки» является давним партнером «Чурилово». Ее бренд — показатель определенного качества. В компании полагают, что конкуренты использовали раскрученный товарный знак для повышения своих продаж, — замечают в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

Антимонопольная служба должна вынести свой вердикт по этому делу в течение месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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