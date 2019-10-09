«Ждете, пока случится беда?»: жители Челябинска требуют от коммунальщиков закрыть люк у школы
Жители Ленинского района Челябинска выложили в соцсетях пост с просьбой обратить внимание на открытый люк у школы.
— Ул. Барбюса, 140. Открытый люк. При том, что дети толпами идут из 76-ой гимназии. Управляющая компания ждет, пока случится беда? — написали горожане в группе во «ВКонтакте» « Регион-74 | Челябинск».
В комментариях пользователи заметили, что в колодце находится пожарный гидрант.
— А, следовательно, он принадлежит МУП ПОВВ. Все вопросы и претензии к ним.
Кто бы за колодец не отвечал, закрыть его нужно скорее.
НА ЗАМЕТКУ
Куда сообщать об открытых колодцах:
МУП ПОВВ 729-95-59
ЕДДС Челябинска 263-34-44 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU