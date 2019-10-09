«Ждете, пока случится беда?»: жители Челябинска требуют от коммунальщиков закрыть люк у школы

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-09T13:49:53+03:00

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Жители Ленинского района Челябинска выложили в соцсетях пост с просьбой обратить внимание на открытый люк у школы.

— Ул. Барбюса, 140. Открытый люк. При том, что дети толпами идут из 76-ой гимназии. Управляющая компания ждет, пока случится беда? — написали горожане в группе во «ВКонтакте» « Регион-74 | Челябинск».

В комментариях пользователи заметили, что в колодце находится пожарный гидрант.

— А, следовательно, он принадлежит МУП ПОВВ. Все вопросы и претензии к ним.

Кто бы за колодец не отвечал, закрыть его нужно скорее.

НА ЗАМЕТКУ

Куда сообщать об открытых колодцах:

МУП ПОВВ 729-95-59

ЕДДС Челябинска 263-34-44 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU