Прокуратура потребовала от администрации Челябинска нанести дорожную разметку
ГИБДД проверяла дороги Челябинска на предмет нанесения уличной разметки. Оказалось, что в городе достаточно мест, где таковая отсутствует. В перечне «проштрафившихся» улиц Пограничная, Южный Бульвар, часть Троицкого тракта, Камышовая, Захаренко, Лазо и другие.
— Несоблюдение требований национальных стандартов ущемляет права, законные интересы и ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей, так как не обеспечивается должный уровень безопасности дорожного движения, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Прокуратура вынесла мэру Челябинска представление об устранении нарушений. Если этого не сделать, будут штрафные санкции.
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ИСТОЧНИК KP.RU