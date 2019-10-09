Прокуратура потребовала от администрации Челябинска нанести дорожную разметку

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-09T16:07:28+03:00

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ГИБДД проверяла дороги Челябинска на предмет нанесения уличной разметки. Оказалось, что в городе достаточно мест, где таковая отсутствует. В перечне «проштрафившихся» улиц Пограничная, Южный Бульвар, часть Троицкого тракта, Камышовая, Захаренко, Лазо и другие.

— Несоблюдение требований национальных стандартов ущемляет права, законные интересы и ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей, так как не обеспечивается должный уровень безопасности дорожного движения, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура вынесла мэру Челябинска представление об устранении нарушений. Если этого не сделать, будут штрафные санкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU