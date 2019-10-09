Военного коррупционера отправили в колонию в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-09T16:45:06+03:00

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Пять с половиной лет колонии получил экс-чиновник, который отвечал за госприемку изделий обороннопромышленного комплекса. Его судили за получение взятки в особо крупном размере. Его задержали сотрудники ФСБ, когда ему передали мзду в 1 млн рублей.

Работа коррупционера заключалась в том, что он принимал продукцию коммерческих предприятий для нужд Министерства обороны. Поставщиков он обложил натурально данью: хочешь чтобы твой товар купили — плати от от 300 до 750 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма взяток составила 27 млн рублей.

— Кроме лишения свободы его приговорили к штрафу в 28,8 млн рублей. У него были три дома общей стоимостью 21,7 млн рублей. Они обращены в доход государства, — сообщили в пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU