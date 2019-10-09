2019-10-09T17:01:39+03:00
Общество

Прокуратура отчитала глав районов Челябинской области за задержки отопления

Регион накопил внушительные долги за газ, который используется при обогреве домов
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинской области только за газ, который применяется для отопления, должны около 2 млрд рублей.В Челябинской области только за газ, который применяется для отопления, должны около 2 млрд рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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9 октября в прокуратуре Челябинской области собрались руководители надзорного ведомства и главы населенный пунктов, в которых есть проблемы с отопление. Речь не только о неполадках в сфере ЖКХ, но и больших долгах перед поставщиками тепла. Суммарно все должники Челябинской области должны только за газ 2 млрд рублей.

Руководитель областной прокуратуры Виталий Лопин отметил, что долги копятся из-за того, что где-то средства идут не туда, кто-то откровенно саботирует подготовку к отопительному сезону, а третьи не спешат собирать платежи. Начальник обратился и к своим подчиненным — прокурорам на местах. Потребовал, чтобы те еще раз проверили работу местных чиновников и в случае чего реагировали не бездействие властей.

Во время совещания прокуроры акцентировали внимание и на аспекте коммуникации жителей и чиновников по поводу отопления. Замерзающие в холодных домах атакую администрации и управляющие компании, но там отвечают безучастно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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