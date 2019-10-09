Прокуратура отчитала глав районов Челябинской области за задержки отопления
9 октября в прокуратуре Челябинской области собрались руководители надзорного ведомства и главы населенный пунктов, в которых есть проблемы с отопление. Речь не только о неполадках в сфере ЖКХ, но и больших долгах перед поставщиками тепла. Суммарно все должники Челябинской области должны только за газ 2 млрд рублей.
Руководитель областной прокуратуры Виталий Лопин отметил, что долги копятся из-за того, что где-то средства идут не туда, кто-то откровенно саботирует подготовку к отопительному сезону, а третьи не спешат собирать платежи. Начальник обратился и к своим подчиненным — прокурорам на местах. Потребовал, чтобы те еще раз проверили работу местных чиновников и в случае чего реагировали не бездействие властей.
Во время совещания прокуроры акцентировали внимание и на аспекте коммуникации жителей и чиновников по поводу отопления. Замерзающие в холодных домах атакую администрации и управляющие компании, но там отвечают безучастно.
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ИСТОЧНИК KP.RU