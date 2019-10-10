2019-10-10T06:57:29+03:00
Общество

В Челябинске вылечили от рака собаку, упавшую в гудрон

Теперь волонтеры пытаются погасить долги перед клиникой
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот какой стала собачка. Фото: vk.com/otlov74Вот какой стала собачка. Фото: vk.com/otlov74
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Только посмотрите, как изменилось животное в руках волонтеров «Гуманного отлова собак и кошек в Челябинске и УрФО»! Напомним, в августе на одной из городских баз отдыха взрослый пес и щенок упали в гудрон. От мучительной смерти их спасли неравнодушные люди и зоозащитники. Им пришлось постараться, так как у одной из собак уже началась интоксикация, она не ориентировалась в пространстве.

Собака упала в гудрон. Вот какой она была. Фото: vk.com/otlov74

Собака упала в гудрон. Вот какой она была. Фото: vk.com/otlov74

Но это было далеко не все. Позже выяснилось, что у бедняжки — венерическая саркома. Ей назначили курс химиотерапии. Собака провела в клинике несколько недель. Но теперь полностью выздоровела и готова вернуться на прежнее место жительства, где ее давно ждут.

— Общими усилиями и благодаря мужчине, пожелавшему остаться неизвестным, мы смогли погасить долг чуть больше 20 тысяч! Спасибо вам! Но, к сожалению, остается еще сумма долга в 27 тысяч рублей. Друзья, мы все приложили много усилий, чтоб спасти эту собаку, и мы будем очень благодарны, если вы поможете нам погасить долг перед врачами, вылечившими девочку! Средства можно внести непосредственно в клинику с пометкой «для собаки в гудроне»! Либо пишите в личные сообщения, — такой пост опубликовали зоозащитники в своей группе в ВК.

Отмыли, а потом вылечили. Фото: vk.com/otlov74

Отмыли, а потом вылечили. Фото: vk.com/otlov74

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ИСТОЧНИК KP.RU

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