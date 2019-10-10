2019-10-10T09:15:13+03:00
Общество

Полпред президента в УрФО предложил альтернативу ВСМ Екатеринбург-Челябинск

Николай Цуканов уверен, что два миллионника можно связать более простым способом
Лидия ПЕСКОВА
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Дорогу нудно построить, но не железную.Дорогу нудно построить, но не железную.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов предложил альтернативное решение высокоскоростному поезду, который может связать Челябинск и Екатериньбург. Вместо современной железно-дорожной линии он предлагает построить между городами-миллионниками шестиполосную автодорогу под названием «Урал».

— Если машины будут двигаться со скоростью 120-130 км в час, шестиполосная дорога позволит за 1,5 — 2 часа добираться из Екатеринбурга до Челябинска или обратно, перевозить грузы, — заметил Николай Цуканов.

При этом он отмечает, что Екатеринбургу дорога нужна больше, чем нам. Из-за того, что в столице Урала выше качество жизни, светлые головы из Челябинска подадутся на Средний Урал.

Вопрос строительства шестиполосной дороги, по словам Цуканова, должны решать губернаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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