Полпред президента в УрФО предложил альтернативу ВСМ Екатеринбург-Челябинск
Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов предложил альтернативное решение высокоскоростному поезду, который может связать Челябинск и Екатериньбург. Вместо современной железно-дорожной линии он предлагает построить между городами-миллионниками шестиполосную автодорогу под названием «Урал».
— Если машины будут двигаться со скоростью 120-130 км в час, шестиполосная дорога позволит за 1,5 — 2 часа добираться из Екатеринбурга до Челябинска или обратно, перевозить грузы, — заметил Николай Цуканов.
При этом он отмечает, что Екатеринбургу дорога нужна больше, чем нам. Из-за того, что в столице Урала выше качество жизни, светлые головы из Челябинска подадутся на Средний Урал.
Вопрос строительства шестиполосной дороги, по словам Цуканова, должны решать губернаторы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU