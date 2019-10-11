В Магнитогорске пропал пациент психбольницы с модельной стрижкой
Павел Викторович Белогуров ушел из психиатрической больницы Магнитогорска четыре дня назад, 7 октября. Дома, по ул. Строителей 35/2 он не появлялся. Пациента объявили в розыск.
«Легион Спас» опубликовал приметы пропавшего: рост 170-175 см, худощавого телосложения. Внешность славянская. Волосы темно-русого цвета, стрижка — «модельная».
Был отдел в футболку красного цвета и синие брюки.
Особенно поисковики отряда «Легион Спас» подчеркивают, что Павел Белогуров страдает психическим расстройством, значит, может вести себя неадекватно.
На дворе — осень, по ночам температура воздуха сваливается до нуля градусов. В футболке с короткими рукавами сбежавшему очевидно холодно.
Если вам известно местонахождения пациента психиатрической больницы, позвоните по телефонам: 8-908-053-31-26 (Мария), 8-967-869-87-33 (Александр).
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