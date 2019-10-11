2019-10-11T10:54:03+03:00
Общество

В Магнитогорске вандалы разломали уличные тренажеры

После сигналов горожан чиновники установили напротив площадки видеокамеру
Ольга АНТОНОВА
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Напротив площадки теперь есть видеокамера. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vk.comНапротив площадки теперь есть видеокамера. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vk.com
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В Магнитогорске строят Экопарк — с тихими тропками и зонами отдыха. Для любителей силовых упражнений устроили площадку с уличными тренажерами. Да вот беда: вандалы разломали снаряды, вырвали тросы, украли гантели.

— Тренажеры нужно не только установить, но и обслуживать, а еще — охранять! «Блины» на гантелях не заварены. Семь «блинов» уже украли. Каждый стоит от 2,5 тыс руб. Короба, скрывающие крепление троса, разболтаны. На тренажере для приседания трос не зафиксирован: блины могут упасть в любой момент! На площадке нет освещения, — забили тревогу магнитогорцы.

В администрации МАУ «Парки Магнитки» заявили, что напротив площадки уже установлена камера наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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