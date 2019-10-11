В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
В интернете появилась петиция, которая призывает легализовать крепостное право. Новость быстро стала вирусной и разлетелась по социальным сетям. Несмотря на это за четыре дня обращение подписали меньше 100 человек.
Петицию сопровождает видеоролик, в котором жители Челябинска рассказывают о своей «вольготной» жизни.
— Наш барин только о нас и думает. Как только петушок пропел — он сразу в труды праведные подался.
— Чего же он только для нас не сделает: путевку в детский лагерь платно выделит, зарплату за три года на 2% проиндексирует.
После ироничной оды работодателям, рабочие начинают сокрушатся, что они-то для своего работодателя ничего и не сделали. Раскаявшись, кто-то предлагает перевести часть зарплаты, дама — отказывается от декретного отпуска.
— А я создал петицию за легализацию крепостного права. Ведь формально оно уже есть! — заявляет один из трудяг.
Отметим, что интернет-петиции не имеют юридической силы и могут лишь служить инструментом провоцирования резонанса.
В Челябинске просят ввести крепостное право.Видео: Алексей НАГИБИН
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ИСТОЧНИК KP.RU