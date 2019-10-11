2019-10-11T12:48:02+03:00
Общество

В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право

Трудяги считают, что своему работодателю они обязаны многим и при этом ничего для него не делают
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске рабочие предложили узаконить крепостное право.В Челябинске рабочие предложили узаконить крепостное право.Фото: кадр с видео
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В интернете появилась петиция, которая призывает легализовать крепостное право. Новость быстро стала вирусной и разлетелась по социальным сетям. Несмотря на это за четыре дня обращение подписали меньше 100 человек.

Петицию сопровождает видеоролик, в котором жители Челябинска рассказывают о своей «вольготной» жизни.

— Наш барин только о нас и думает. Как только петушок пропел — он сразу в труды праведные подался.

— Чего же он только для нас не сделает: путевку в детский лагерь платно выделит, зарплату за три года на 2% проиндексирует.

После ироничной оды работодателям, рабочие начинают сокрушатся, что они-то для своего работодателя ничего и не сделали. Раскаявшись, кто-то предлагает перевести часть зарплаты, дама — отказывается от декретного отпуска.

— А я создал петицию за легализацию крепостного права. Ведь формально оно уже есть! — заявляет один из трудяг.

Отметим, что интернет-петиции не имеют юридической силы и могут лишь служить инструментом провоцирования резонанса.

В Челябинске просят ввести крепостное право.Видео: Алексей НАГИБИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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