Кроссовер, сбивший пешехода на зебре в центре Челябинска, ищет полиция

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-12T07:46:01+03:00

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В пятницу вечером, 11 октября, светлый кроссовер сбил пешехода на зебре. Мужчина переходил дорогу по улице Елькина и угодил по авто.

ДТП случилось напротив дома № 77. Возможно, кто-то из жителей дома стал свидетелем этого происшествия. Возможно, номер машины запомнили проходившие мимо горожане. Полиция просит челябинцев, узнавших эту машину, откликнуться и помочь расследовать ДТП.

— Очевидцы происшествия и лица, которые располагают какой-либо информацией или записями видеорегистраторов, могут обратиться в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску на улице Гончаренко, 99. Или позвонить по телефонам: 728-60-10(11) или 8-922-70-53-132, — говорят в ГИБДД.

Кроссовер сбивает человека в центре Челябинска.Видео: городская ГИБДД.

Кстати, пешеход выжил. Но получил тяжелые травмы, мужчина в больнице. Если виновника ДТП найдут, его заставят помогать пострадавшему материально.

ИСТОЧНИК KP.RU