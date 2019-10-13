Искусство через забор: художники не могут нормально рисовать виды Челябинска
Челябинский урбанист Лев Владов выложил фото с пленера юных челябинских художников. Ребята пришли порисовать в исторический центр города. Но им приходится смотреть на мир сквозь забор.
— Юные художники изучают перспективу. Для познания это необходимо. Забор же ограничивает полет мысли и режет глаз, — написала под постом Екатерина Кривонос.
— У нас без заборов нельзя. Через заборы-то прыгать на дорогу умудряются. А где нет забора — пешеходы вообще выбегать будут, и всех автомобилистов пересадят из-за них. Народ очень невоспитанный, культуры ноль, — прокомментировала Алла Соколова.
В ответ на это пользователи соцсети сравнили челябинские заборы с загонами для скота. И напомнили, что в случае даже незначительной аварии они несут опасность как для пешеходов, так и для водителей.
Чтобы обезопасить пешеходов и водителей друг от друга есть путь немного сложнее, но эффективнее и уж точно эстетичнее. Во-первых, нужно снизить разрешенную скорость в тех местах, где есть опасность выхода пешеходов на проезжую часть. Во-вторых, делать пешеходные переходы так, чтобы людям было проще перейти по ним, а не прыгать на дорогу. В-третьих, вместо заборов высаживать кустарники вдоль дорог. Об этом пишут горожане в группе «Челябинский урбанист» в ВК.
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ИСТОЧНИК KP.RU