Челябинск ждет на днях снег: синоптики рассказали о погоде во второй половине октября

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-13T08:25:10+03:00

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Еще в субботу, 12 октября, жители Челябинска наслаждались теплой осенью. Температура воздуха днем доходила до +15 градусов Цельсия. Но солнце спряталось. Воскресенье и следующие дни тоже им не порадуют. К тому же, температура будет постепенно падать. По прогнозам синоптиков, нас ждет пасмурная и дождливая неделя. Уже 16 октября возможен снег с дождем.

С 13 до 15 октября максимальная температура воздуха продержится на отметке +8... +10 градусов. С 16 по 18 октября — +3… +5 градусов. К следующим выходным — до +1 градуса Цельсия. Зима уже рядом.

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ИСТОЧНИК KP.RU