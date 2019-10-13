В Челябинской области участились дорожные аварии с животными

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-13T09:24:49+03:00

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«УралАвтодор» просит участников дорожного движения быть внимательней — в особенности на участках, где из леса могут выскочить на проезжую часть дикие животные. А также на поселковых дорогах, где может проходить домашний скот. В последнее время стало много аварий с участием животных.

Один из последних случаев: автомобиль врезался в стадо коров в Агаповском районе. А на прошлой неделе под Магнитогорском иномарка на полном ходу сбила лошадь. Также сотрудниками «УралАвтодор» зафиксировали случаи, когда лоси выходили из леса в районе горнозаводской зоны федеральной трассы М-5 «Урал».

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ИСТОЧНИК KP.RU